O Complexo da Maré, na Zona Norte, é a favela carioca com o maior número de casos de covid-19. É o que mostra um levantamento feito por O DIA com base no Painel Unificador Covid-19 nas Favelas. Segundo os dados, a região corresponde por 24% dos casos ocorridos nas áreas mais pobres da capital. Com o índice de letalidade de 8%, a Maré concentra 14% do total de mortes ocorridas nas favelas. Ao todo, a plataforma contabiliza 5.848 casos. Desses, 812 terminam em óbito, o equivalente a 13%.

"Não houve planejamento prévio ou durante a pandemia. A situação continua sem resposta. Em nenhum momento tivemos políticas públicas que atendessem essa população. Esse impacto já era de conhecimento de todos. É um descaso histórico", desabafa Theresa Williamson, diretora da Comunidades Catalisadoras (ComCat), instituição responsável pela elaboração do Painel Unificador em parceria com a Esri, empresa norte-americana especializada na produção de dados geográficos.

Apesar do alto número de casos na Maré, Theresa acredita que há chances da comunidade não ser a mais afetada pela doença, já que, segundo ela, por lá, o acompanhamento vem sendo feito praticamente desde o início da pandemia. Ou seja, os índices são altos, porém, não pelos números em si, mas por conta do monitoramento mais detalhado das instituições e lideranças locais. No entanto, ela destaca que "esse controle independente também aponta para a falta de comprometimento por parte da autoridades".

FAVELAS MAIS AFETADAS

Ainda e acordo com os dados do Painel Unificador, 9,7% das mortes ocorridas em todo o Estado do Rio aconteceram em favelas. Além do Complexo da Maré, completam a lista das cinco mais atingidas pelo novo coronavírus: Complexo da Penha (393 casos e 34 óbitos), Complexo do Alemão (370 casos e 37 óbitos), Complexo do Jacaré (354 casos e 48 óbitos), todas na Zona Norte e Rocinha (308 casos e 62 mortes), na Zona Sul.