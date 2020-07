Operação Ponto Final: Lava Jato cumpre mandados no Rio e em Paraíba do Sul

Rio - A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira, três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, sendo um na capital e dois em Paraíba do Sul, interior do estado, em um desdobramento da Operação Ponto Final, da Lava Jato.



As investigações verificaram a manutenção, até hoje, de valores de um dos investigados na Operação Ponto Final em uma conta na Holanda. A quantia se refere a valores obtidos a título de propina para beneficiar empresários do setor de transportes públicos durante os anos de 2010 a 2016, segundo a PF.

Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A PF não divulgou a identidade dos envolvidos.

Operação Ponto Final

Desde 2017, a Operação Ponto Final apura o pagamento de propina por parte de empresários do transporte a agentes públicos, em troca de benefícios. Este montante chegou a R$ 260 milhões, segundo a força-tarefa. Os valores eram pagos, segundo o MPF, toda vez que alguma demanda do setor era concedida, como aumento nas tarifas.



Em julho de 2017, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, expediu 12 mandados de prisão. Na operação foram presos:



Jacob Barata Filho, empresário;

Rogério Onofre, ex-presidente do Detro;

Lélis Teixeira, presidente da Fetranspor;

José Carlos Reis Lavoura, conselheiro da Fetranspor;

Marcelo Traça Gonçalves, presidente do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro (Setrerj)



Eles respondem ao processo em liberdade.