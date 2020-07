Justiça nega novo pedido de habeas corpus para suspeito de incendiar reserva ambiental

Rio - O desembargador Peterson Barroso Simão, negou, no Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), nesta quarta-feira, o pedido de habeas corpus a Heli Barroso Martins. Ele está preso preventivamente sob a acusação de atear fogo em seu próprio carro, para receber o valor do seguro, conforme investigações da polícia. O fogo teria provocado um incêndio de grandes proporções em área de vegetação da Reserva Biológica de Araras , em Petrópolis, Região Serrana.Peterson Barroso Simão deixou de acolher a tese da defesa para revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares, alegando que o acusado é integrante do grupo de risco, por ter 64 anos de idade e ser portador de doença cardíaca. Segundo o magistrado, os autos não demonstram que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deixa de dar assistência médica aos presos.Destacou ainda que “também não é o caso de conversão da prisão em outras medidas cautelares, pois como já dito, o fato é extremamente grave e deve o Judiciário resguardar a ordem pública e a paz social em face daqueles que praticam ilicitudes”.A denúncia aponta que Heli foi à polícia para dar queixa de um assalto e, na ocasião, o seu veículo teria sido incendiado. De acordo com a investigação, horas antes, ele adquiriu um galão de combustível num posto de gasolina. O incêndio destruiu mais de 30 mil metros quadrados de mata, sendo considerado um dos maiores já ocorridos em Petrópolis.