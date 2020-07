Laboratório da Uezo oferece soluções para empreendedores

Criado em junho de 2014, o Laboratório Multidisciplinar de Estatística e Matemática Aplicada - Lema, da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), tem como objetivo acadêmico desenvolver o ensino, pesquisa e extensão em áreas multidisciplinares envolvendo resolução de problemas usando análise estatística de dados e tomada de decisão. Na prática, ele apoia o empreendedorismo auxiliando as empresas no desenvolvimento dos seus projetos. Idealizado pela professora Rosana da Paz, o Lema trabalha com modelagem matemática e computacional, incentivo ao uso de Software Livre e colaboração com grupos de pesquisa para a validação dos dados mediante análise estatística. Além disso, possui uma 'Clínica de Estatística' que oferece serviços de consultoria dentro ou fora da Uezo. A equipe multidisciplinar é constituída por pesquisadores, professores, profissionais e alunos de graduação vinculados ao Lema, e utiliza a tecnologia e o conhecimento para vencer desafios práticos. A partir de sessões de consultoria, é definida a melhor abordagem: treinamentos, oficinas, softwares e demais recursos disponíveis. O primeiro 'Minicurso Prático de Manutenção de Computadores' aconteceu em 2015 e foi realizado pelos alunos de Ciência da Computação Luiz Bruno Vianna e Carlos Alberto Oliveira, sob a orientação de Rosana. Ele foi elaborado a partir da doação de computadores do pólo do Cederj Campo Grande. As atividades ofereceram aos alunos práticas de identificação e correção de erros de hardware, conhecimentos básicos sobre os componentes que formam os computadores e instalação de sistemas operacionais. Eles discutiram também os efeitos da obsolência programada e as alternativas existentes. Ao final das atividades, os computadores recuperados foram utilizados em outros projetos do Lema.

O uso correto dos PCs e o respeito ao meio ambiente

Periodicamente, toda empresa ou instituição precisa trocar seus equipamentos por computadores com maior capacidade de processamento e novos recursos tecnológicos. Os computadores obsoletos, porém, nem sempre recebem a destinação correta. Caso sejam descartados no meio-ambiente, computadores e componentes eletrônicos podem contaminar o solo e a água com chumbo, cobre, mercúrio, cádmio, bário, níquel, prata entre outros elementos químicos prejudiciais à saúde.

"Os componentes que formam um microcomputador, ou seja, o hardware, são projetados para funcionar com certa velocidade e capacidade de armazenamento. Os novos programas (software) são feitos para aproveitar ao máximo o hardware disponível no mercado. Por isso é necessário que haja a atualização constante dos sistemas computacionais (hardware e software) para que as pessoas continuem trabalhando de maneira produtiva", explica Rosana da Paz.

Ela esclarece, porém, que existem alternativas para que um computador antigo possa ser reaproveitado e volte a funcionar de maneira satisfatória. "Muitas dessas alternativas são baseadas no conceito de Software Livre, especialmente os Sistemas Operacionais GNU/Linux", conclui.

Difusão do conhecimento

A divulgação científica, visando difundir conhecimento, está sendo feita através do site www.lemauezo.net, e das mídias sociais: facebook.com/lemauezo, instagram @lemauezo e pelo LinkedIn da própria professora Rosana da Paz (https://www.linkedin.com/in/rosana-ferreira-paz/), que está organizando o canal do YouTube.

"Temos inúmeros registros, mas ficaram espalhados e agora estamos trazendo tudo para sua 'casa' - o Lema", relata a professora. O endereço no YouTube é youtube.com/channel/UCxo-QxbrfCiZrZ_JKRqZnWQ. Na unidade de computação, a Uezo oferece os cursos: Ciência da Computação (bacharelado) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (graduação tecnológica).