Rio - Nesta quinta-feira, as fotos de pescadores segurando um fuzil encontrado no mar viralizaram nas redes sociais e causou espanto nos internautas. As imagens, no entanto, não são recentes. Elas foram registradas há pelo menos quatro anos.

Uma página no Facebook publicou as fotos dos dois pescadores no dia 20 de abril de 2016. Entretanto, não se sabe onde a imagem foi feita. Procurada por O DIA, a Polícia Civil não havia comentado sobre o fato até esta publicação.