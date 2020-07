Morre policial baleado em supermercado em Padre Miguel

Rio - O policial militar Bruno dos Santos Ferreira, 30 anos, morreu na noite de quinta-feira no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Ele deu entrada na unidade na tarde de ontem com quadro grave. O militar passou por cirurgia, mas não resistiu. Bruno foi baleado em um supermercado em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava de folga e foi ferida no tórax durante uma tentativa de roubo no estabelecimento na Rua Limites. Os criminosos fugiram.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do cabo Bruno dos Santos Ferreira. O militar estava na corporação desde 2013 e era lotado no 5ºBPM (Praça da Harmonia). A PM informa que o Comando da Unidade presta apoio à família. O militar deixa esposa e um filho de três anos. Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.