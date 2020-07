Chefe do Comando Vermelho no Ceará é morto por policiais em Jacarepaguá

Rio - Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe da facção criminosa Comando Vermelho em Cacuia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, foi morto, na manhã desta sexta-feira, em ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Alban Darlan Batista Guerra foi encontrado após informações de inteligência repassadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

Galeria de Fotos Alban Darlan era apontado como um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho no Ceará e tinha mandados em aberto por homicídio Reprodução

Segundo a Polícia Civil, ao ser dada voz de prisão, o criminoso reagiu a tiros, foi baleado pelos policiais e veio a óbito.



Alban Darlan Batista Guerra, segundo a polícia, é responsável por ter assassinado um policial aposentado, o próprio cunhado e outras seis pessoas, e era o criminoso mais procurado do Estado do Ceará. Segundo dados de inteligência, Darlan teria envolvimento direto em mais de uma centena de homicídios no Nordeste. O Governo do Estado do Ceará oferecia recompensa de R$ 10 mil a quem fornecesse informações que o levassem à prisão.