Uerj define calendário acadêmico emergencial para 2020; confira

Rio - A Uerj anunciou nesta sexta-feira o calendário durante a pandemia de covid-19. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe) da universidade aprovou, na quinta-feira, o planejamento e a execução de Períodos Acadêmicos Emergenciais (PAE). O Calendário Acadêmico 2020 passa a ser composto por dois PAEs, cada um deles com 13 semanas. Em virtude da pandemia de Covid-19, durante a vigência destes períodos serão ofertadas atividades letivas de forma remota.

De acordo com o calendário emergencial, haverá novo prazo para inscrição em disciplinas, que se inicia em 3 de setembro. Já para os estudantes aprovados nas reclassificações do Vestibular 2020, as matrículas serão abertas em agosto, de forma online, pelo Portal do Vestibular. As aulas do período 2020.1 começam em 14 de setembro e se estendem até 12 de dezembro. O encerramento, após as avaliações finais, está marcado para 19 de dezembro.

Durante os PAEs, as unidades acadêmicas oferecerão Atividades Letivas Emergenciais por meios digitais, com carga horária equivalente às aulas presenciais anteriormente programadas. Excepcionalmente nestes períodos, os alunos serão dispensados de frequência presencial. No entanto, haverá controle de participação de acordo com a proposta pedagógica.

Com o objetivo de favorecer a inclusão do maior contingente possível de estudantes, será reduzido o número mínimo de disciplinas exigido no semestre. Os graduandos deverão se inscrever em pelo menos uma disciplina, obrigatória ou eletiva. O calendário estabelece que a Solicitação de Alteração de Inscrição em Disciplinas (SAID) ocorrerá de 14 a 28 de setembro mas, mesmo depois deste prazo, será possível solicitar o cancelamento de matérias, até 30 dias antes do final do semestre.



Para aqueles que se sentirem impedidos de realizar as Atividades Letivas Emergenciais será garantida a possibilidade de trancamento especial. Este prazo não será contabilizado no limite de seis períodos a que todos têm direito normalmente. Os calouros também poderão, em caráter excepcional, solicitar o trancamento, mesmo estando no primeiro período de seu curso de graduação.

As atividades remotas serão oferecidas em plataformas tecnológicas públicas e gratuitas de ensino e de webconferência, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que já vem sendo usado por diversas unidades desde abril e conta com mais de mais de 20 mil inscritos, entre alunos e professores. Vale destacar que ao longo desse período de quarentena a Universidade vem oferecendo diversas atividades temáticas transversais, todas on-line, o que contribuiu para consolidar a proposta aprovada pelo Csepe.



Após a aprovação do documento que normatiza os períodos emergenciais, o reitor Ricardo Lodi agradeceu aos professores, técnico-administrativos e estudantes que participaram do longo processo de discussão em busca de soluções pela crise imposta pela pandemia. Foram realizados diversos encontros com os vários segmentos da Universidade e reuniões de trabalho, principalmente entre a Pró-reitoria de Graduação (PR-1), os centros setoriais e as unidades acadêmicas, visando ao planejamento da retomada das atividades de forma remota. “Sabemos que todos nós teremos grandes dificuldades, mas também que a comunidade da Uerj tem a garra e a disposição para vencê-las”, afirmou.



Lodi ressaltou ainda que a Administração Central vem realizando todos os esforços para suprir as necessidades dos alunos, com ações como o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 aos alunos que recebem bolsa permanência, e a compra de 12 mil pacotes de dados, destinados a cotistas e àqueles com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. “Mas não vamos parar por aí. Estamos construindo caminhos para atender às carências que estão sendo levantadas, como o acesso a equipamentos. Continuamos este trabalho incansável para ampliar o grau de inclusão digital”, garantiu o reitor.

Confira as principais datas do Calendário Acadêmico 2020:



2020.1



- Inscrições em disciplinas: 3 a 9 de setembro

- Início das aulas: 14 de setembro

- SAID: 14 a 28 de setembro

- Término das aulas: 12 de dezembro

- Término do semestre: 19 de dezembro



2020.2

- Inscrições em disciplinas: 18 a 26 de janeiro

- Início das aulas: 3 de fevereiro

- SAID: 3 a 26 de fevereiro

- Término das aulas: 8 de maio

- Término do semestre: 15 de maio