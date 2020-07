Projeto realiza atendimento médico online no sistema prisional fluminense

Rio – O programa piloto de atendimentos médicos, via internet , para presos do sistema prisional fluminense teve início na última quinta-feira, no Instituto Penal Cândido Mendes, no Centro do Rio, através do programa online Conexa Saúde. A plataforma, que é gerenciada pelo Projeto Amor que Cura, disponibiliza o atendimento médico por Tele Medicina, com médicos voluntários. O serviço é executado nos ambulatórios das unidades prisionais, na presença de um profissional da saúde e de um policial penal.