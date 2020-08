A revista estadunidense Science, uma das mais importantes do mundo no campo científico, publicou no dia 23 de julho um artigo sobre disseminação da covid-19 no Brasil. O estudo, que traz dados inéditos a respeito do novo coronavírus no país, tem como coautores Celso Granato e Carolina Lázari, ambos infectologistas do Grupo Fleury, que atende, entre outros locais, na Barra da Tijuca.

O artigo, publicado em inglês, conclui que o início da transmissão da covid-19 no Brasil foi causado por três cepas (variações) do novo coronavírus, todas vindas da Europa. Além disso, o estudo indica que a disseminação do vírus começou nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, avançou pelo interior dos estados e, depois, chegou a outras regiões por pessoas contaminadas em aviões.

"O estudo nos traz informações sobre a trajetória de disseminação do vírus pelo território brasileiro. Concluímos que o vírus foi levado a partir de centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro por transporte aéreo interestadual para regiões como Amazonas, Pará e Ceará, o que também nos ajuda a entender a explosão de casos de covid-19 nesses estados logo no início da pandemia no Brasil", explica Celso Granato, que também é diretor clínico do Grupo Fleury.

As conclusões tiradas pelo estudo reforçam a importância das medidas de isolamento e contenção da pandemia adotadas pelos estados. "Essa informação é importante também porque conseguimos avaliar a eficácia das medidas de controle da epidemia que foram adotadas no Brasil, como, por exemplo, os deslocamentos de pessoas por voos domésticos", afirma Celso.