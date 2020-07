Polícia investiga imagens de time de futebol com fuzis na Maré

Rio - A Polícia Civil investiga imagens de um time de futebol amador com fuzis no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. As fotos viralizaram nas rede sociais após a partida entre o Ajax F.C, de São Paulo, e um time da comunidade no último sábado.



Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, jogadores e integrantes da comissão técnica do time paulista aparecem segurando armas de fogo. De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), responsável pela investigação, foi instaurado um inquérito para apurar os crimes de associação, apologia ao tráfico e porte de arma, após a equipe da delegacia ter acesso a fotos do evento.