O Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz completa 37 anos hoje e, para celebrar a data, será lançado o projeto Histórias Conectadas, uma frente de diálogo para refletir sobre "as histórias de pessoas, lugares e momentos de ontem e de hoje do bairro".

Ciente da importante função social que desempenha na região, o NOPH decidiu promover diálogos com os interessados nas histórias, tudo por meio da Internet, principalmente em tempos de pandemia e isolamento social. As conversas serão mais uma forma de apresentar, analisar, preservar e valorizar a história e os patrimônios culturais do bairro de Santa Cruz.

O primeiro bate-papo acontece hoje, às 19h, e é justamente sobre os "37 anos do NOPH e os processos e perspectivas sobre os museus da Zona Oeste. Participam da conversa a memorialista da Mata de Paciência Isra Toledo Tov, a socióloga e mestre em Letras Bianca Wild, o pesquisador e escritor Paulo Vitor Braga, a pedagoga Auricélia Mercê e a jornalista Silva Fernandes, pós-graduada em Gestão de Cultura. Todos ligados a instituições culturais da região. O link para assistir será disponibilizado 15 minutos antes nas redes sociais (Facebook e Instagram) do Núcleo.

Associação Civil sem fins lucrativos ou vínculo político, o NOPH trabalha desde 1983 com o objetivo de realizar pesquisas e divulgar a história local, dinamizando a cultura e desenvolvendo campanhas que visam a valorização dos bens culturais de Santa Cruz e da Zona Oeste do Rio. A comunidade museológica reconhece o local como o primeiro ecomuseu comunitário do Brasil.

Atualmente, o acervo museológico, o arquivo, a biblioteca, as exposições, os cursos e eventos do NOPH têm como sede o Palacete Princesa Isabel, Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, localizado na Rua das Palmeiras Imperiais.