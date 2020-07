Criança morre afogada dentro de casa em Nova Iguaçu

Rio - Uma criança de dois anos, que não teve o nome divulgado, morreu afogada na manhã desta sexta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, ela teria caído em um lago da residência em que morava. No momento do acidente, o pai da vítima estava no trabalho e a mãe fazia o almoço.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que a criança chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da região mas não resistiu. Familiares e testemunhas serão ouvidas. Agentes aguardam ainda o resultado do exame cadavérico da vítima.



A Polícia Militar disse que equipes do 20º BPM (Nova Iguaçu) foram até a unidade de saúde onde a criança deu entrada e constataram a morte. A ocorrência foi encaminhada à 58ª DP (Posse).

Ainda não há informações sobre o local e enterro da criança.