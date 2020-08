Rio estuda 'reservar' espaÃ§o na praia por aplicativo

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, informou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira que estuda um sistema para que cariocas reservem espaços na areia através de aplicativo no celular. No entanto, o projeto ainda não tem data para ser implementado.

"Nós estamos fazendo um planejamento para que, na hora que for possível ficar na areia, as pessoas reservem pelo celular um espaço e a praia será demarcada. Para que aqueles que chegarem mais cedo possam ocupar esses espaços. Hoje mesmo tivemos uma reunião sobre esse assunto e várias empresas se ofereceram para financiar esse modo das pessoas usarem a praia", disse Crivella.



Ainda durante a coletiva, a prefeitura anunciou a liberação do banho de mar e a permanência de ambulantes nas praias a partir deste sábado (1º). Medidas fazem parte da fase 5 de flexibilização das atividades econômicas na cidade.



De acordo com o comunicado, ambulantes podem trabalhar das 07h às 18h nas praias, em pontos fixos ou não. No entanto, embora o banho de mar esteja autorizado para a população, continua vedada a permanência na areia com cadeiras, cangas, guarda-sóis e caixas ou bolsas térmicas nas areias. Confira as medidas:

. Shoppings retornam ao funcionamento no horário normal: das 10h às 22h;

. Lojas de rua podem abrir às 9h aos sábados e domingos, com horário de fechamento liberado. De segunda a sexta, mantida a abertura às 11h, com fechamento livre;

. Ambulantes podem operar das 7h às 18h nas praias e logradouros, sem aluguel de cadeiras e barracas;

. Banho de mar liberado, mas permanência na areia proibida;

. Horário de bares e restaurantes será ampliado das 23h para 1h;

. Escolas privadas abertas de forma voluntária;

. Cursos e atividades extracurriculares estão permitidos, também de forma voluntária;

. Realização de feiras de artes e de artesanato;

. Liberação de piscinas de condomínios, contudo, permanece proibida a atividade de hidroginástica.