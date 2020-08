Homem morre em acidente na Linha Vermelha

Rio - Um homem, não identificado, morreu em um acidente na Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte Rio, neste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo bateu na mureta divisória das pistas, no sentido Baixada Fluminense.

Ainda segundo a corporação, as equipes foram chamadas por volta das 6h, mas quando chegaram ao local a vítima já estava morta.

Por causa do acidente, o Centro de Operações (COR) interditou uma faixa um trecho onde ocorreu a batida. O veículo ainda estava na pista para realização da perícia da Polícia Civil.