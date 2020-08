Rio - Começa a valer neste sábado a fase 5 de relaxamento do isolamento social na cidade do Rio. O anúncio da mudança de estágio foi feito durante coletiva na tarde de sexta-feira. Com a flexibilização, ficam autorizados o banho de mar e a permanência de ambulantes nas praias a partir deste sábado (1º).

De acordo com o comunicado, ambulantes podem trabalhar das 07h às 18h nas praias, em pontos fixos ou não. No entanto, embora o banho de mar esteja autorizado para a população, continua vedada a permanência na areia com cadeiras, cangas, guarda-sóis e caixas ou bolsas térmicas nas areias.



Restaurantes, bares e lanchonetes poderão estender o horário de funcionamento e fechar à 1h da madrugada, em vez de 23h. Outra novidade é que os shoppings voltam a funcionar no horário normal de antes da pandemia: de 10h até as 22h.



Também há as seguintes mudanças: permitido o retorno das atividades de massagem e maquiagem no setor de embelezamento; as piscinas estão liberadas em hotéis e hostels; e os pontos turísticos com capacidade ampliada de 1/3 para 50%, extensivo a aquário e zoológico privado.

Escolas particulares

As escolas particulares reabrem se quiserem a partir do dia 3 de agosto, porque não cabe à Prefeitura essa regulação. A posição da Prefeitura do Rio é apenas autorizativa quanto aos protocolos e ao cumprimento deles por parte Vigilância Sanitária. O prefeito reforçou que não há data definida para retorno das aulas nas escolas municipais.



Piscinas em condomínios



Crivella destacou que as piscinas dos condomínios poderão reabrir. No entanto, a hidroginástica permanecerá proibida, pois reúne pessoas que fazem parte do grupo de risco.



- A hidroginástica normalmente traz pessoas grávidas que estão no grupo de risco e também idosos - explicou.



Turismo



Pontos turísticos terão a capacidade de público ampliada de 1/3 para 50%, extensivo a aquário e zoológico privado, com os devidos cuidados previstos nas Regras de Ouro.



Shoppings



Os shoppings passarão a abrir no horário de praxe, a partir das 10 horas, e não mais ao meio-dia. O fechamento prossegue às 22 horas. A regra da capacidade máxima de público permanece em 2/3 (incluindo os estacionamentos), respeitando o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

Confira as novas regras:

. Shoppings retornam ao funcionamento no horário normal: das 10h às 22h;

. Lojas de rua podem abrir às 9h aos sábados e domingos, com horário de fechamento liberado. De segunda a sexta, mantida a abertura às 11h, com fechamento livre;

. Ambulantes podem operar das 7h às 18h nas praias e logradouros, sem aluguel de cadeiras e barracas;

. Banho de mar liberado, mas permanência na areia proibida;

. Horário de bares e restaurantes será ampliado das 23h para 1h;

. Escolas privadas abertas de forma voluntária;

. Cursos e atividades extracurriculares estão permitidos, também de forma voluntária;

. Realização de feiras de artes e de artesanato;

. Liberação de piscinas de condomínios, contudo, permanece proibida a atividade de hidroginástica.