Rio - As filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal, neste sábado, marcaram mais um dia para quem precisa sacar o auxílio emergencial e o Fundo de Garantia (FGTS) emergencial, por conta da pandemia do novo coronavírus. No Rio, são mais de 80 agências bancárias que funcionarão até às 12hDe acordo com a presidência da Caixa, na capital fluminense serão mais de 30 agências que abrem as portas para saque do auxílio emergencial e do fundo de garantia emergencial neste sábado.No Méier, na Zona Norte, a fila começou a formar ainda na madrugada. Desempregado há mais de dois anos, o eletricista Pedro Gomes Lima, de 34 anos, foi um dos primeiros a chegar na porta da agência.“Foi a segunda vez que consegui realizar o saque. Graças a Deus consegui esse dinheiro que vai ajudar muito mas despesas desse mês”.Para evitar confusão e aglomeração na calçada, a CET-Rio bloqueou o acesso de veículos na Rua Dias da Cruz, principal via do bairro. Outras vias de outros bairros também foram bloqueadas para facilitar o acesso nas agências.Para fazer o saque do auxílio é preciso ficar atento ao calendário. O saque é feito nos caixas eletrônicos das agências, nos correspondente do Caixa Aqui e lotéricas. O auxílio emergencial também pode ser transferido para contas de outros bancos.Para saber quais agências da caixa estão abertas neste sábado, basta entrar no site (www.caixa.gov.br).Já a consulta sobre a situação do benefício, é só entrar pelo aplicativo ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.