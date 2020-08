novo coronavírus, com mais 79 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas. Já os casos chegaram 167.213, com mais 1.718 novos registros da doença. Rio - O estado do Rio de Janeiro tem 13.556 mortes causadas pelo, com mais 79 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas. Já os casos chegaram 167.213, com mais 1.718 novos registros da doença.

Segundo o Painel Coronavírus Covid-19, do Governo do Estado do Rio, 143.322 pessoas já se recuperaram do vírus. Há ainda 1.003 óbitos em investigação e 323 foram descartados.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro – 71.792

Niterói – 9.079

São Gonçalo – 8.572

Duque de Caxias – 6.417

Macaé – 5.647

Nova Iguaçu – 4.188

Angra dos Reis – 3.822

Volta Redonda – 3.538

Itaboraí – 3.352

Campos dos Goytacazes – 3.063

Magé – 2.512

Teresópolis – 2.473

São João de Meriti – 2.345

Belford Roxo – 2.205

Maricá – 2.166

Queimados – 2.022

Itaguaí – 1.871

Itaperuna – 1.755

Cabo Frio – 1.479

Nova Friburgo – 1.325

Petrópolis – 1.264

Rio das Ostras – 1.247

Guapimirim – 1.182

Três Rios – 1.174

Resende – 1.113

Mesquita – 1.003

Nilópolis – 935

Rio Bonito – 905

Barra Mansa – 878

São Pedro da Aldeia – 790

Santo Antônio de Pádua – 743

Barra do Piraí – 686

Araruama – 651

Saquarema – 635

Paraíba do Sul – 631

Seropédica – 607

Tanguá – 607

Casimiro de Abreu – 589

São João da Barra – 574

Mangaratiba – 562

Vassouras – 515

Paraty – 513

Paracambi – 492

Cachoeiras de Macacu – 464

Piraí – 423

Bom Jesus do Itabapoana – 412

São Francisco de Itabapoana – 397

Conceição de Macabu – 371

Iguaba Grande – 338

Porciúncula – 336

Valença – 332

São José do Vale do Rio Preto – 325

Pinheiral – 310

Quissamã – 310

Natividade – 284

Miracema – 251

Armação dos Búzios – 243

Sapucaia – 239

Itaocara – 229

Japeri – 229

Carapebus – 218

Italva – 212

Miguel Pereira – 210

Rio Claro – 210

São Fidélis – 205

Cardoso Moreira – 202

Laje do Muriaé – 199

Porto Real – 187

Itatiaia – 168

Paty do Alferes – 154

Aperibé – 143

Varre-Sai – 140

Areal – 123

São José de Ubá – 123

Arraial do Cabo – 121

Silva Jardim – 116

Cambuci – 103

Carmo – 99

Mendes – 98

Engenheiro Paulo de Frontin – 97

Cordeiro – 96

Bom Jardim – 95

Comendador Levy Gasparian – 87

Santa Maria Madalena – 85

Quatis – 57

Trajano de Moraes – 47

Cantagalo – 46

Duas Barras – 43

Macuco – 43

Sumidouro – 43

São Sebastião do Alto – 17

Rio das Flores – 14

As 13.556 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro – 8.344

São Gonçalo – 593

Duque de Caxias – 578

Nova Iguaçu – 431

São João de Meriti – 323

Niterói – 309

Campos dos Goytacazes – 211

Belford Roxo – 209

Itaboraí – 168

Magé – 160

Petrópolis – 145

Mesquita – 136

Nilópolis – 126

Volta Redonda – 119

Angra dos Reis – 115

Macaé – 115

Itaguaí – 91

Teresópolis – 88

Maricá – 83

Cabo Frio – 81

Barra Mansa – 71

Nova Friburgo – 64

Rio das Ostras – 60

Resende – 48

Três Rios – 45

Guapimirim – 44

Saquarema – 43

Araruama – 42

Queimados – 41

Seropédica – 41

Barra do Piraí – 37

Tanguá – 36

Rio Bonito – 34

Itaperuna – 30

Mangaratiba – 29

Cachoeiras de Macacu – 25

Paracambi – 24

Iguaba Grande – 23

Paraty – 23

Paraíba do Sul – 22

Sapucaia – 22

São Francisco de Itabapoana – 20

Japeri – 19

Vassouras – 19

Casimiro de Abreu – 17

São Pedro da Aldeia – 17

São Fidélis – 15

Bom Jesus do Itabapoana – 13

Itaocara – 13

Quissamã – 13

São José do Vale do Rio Preto – 13

Miguel Pereira – 11

Armação dos Búzios – 10

Porciúncula – 10

Rio Claro – 10

Valença – 10

Pinheiral – 9

São João da Barra – 9

Piraí – 8

Sumidouro – 8

Conceição de Macabu – 6

Porto Real – 6

Santo Antônio de Pádua – 6

Aperibé – 5

Arraial do Cabo – 5

Italva – 5

Paty do Alferes – 5

Carapebus – 4

Itatiaia – 4

Silva Jardim – 4

Areal – 3

Bom Jardim – 3

Engenheiro Paulo de Frontin – 3

Miracema – 3

Natividade – 3

Carmo – 2

Macuco – 2

Mendes – 2

Rio das Flores – 2

Santa Maria Madalena – 2

Cambuci – 1

Cantagalo – 1

Cardoso Moreira – 1

Comendador Levy Gasparian – 1

Cordeiro – 1

Duas Barras – 1

Quatis – 1

São Sebastião do Alto – 1