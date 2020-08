Rio - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, neste sábado , um homem de 43 anos condenado a mais de 30 anos por estuprar as duas enteadas. Ele foi capturado no bairro Bela Vista, no município de Nova Friburgo, na Região Serrana.



O criminoso foi julgado com base em investigações que tiveram início em 2010, quando os crimes vieram foram descobertos. Segundo o apurado, ele abusava das crianças desde que as duas tinham 10 anos.

Ainda de acordo com as investigações, durante os atos sexuais, o preso também fazia o uso de drogas. Após o estupro, ele costumava ministrar pílulas do dia seguinte para as menores, diz a polícia.