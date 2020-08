Reina desrespeito na orla carioca

O primeiro domingo da Fase 5 das medidas de flexibilização da prefeitura do Rio foi marcado por cenas de desrespeito nas praias da Zona Sul carioca. Descumprindo as medidas de prevenção do novo coronavírus, centenas de banhistas insistiram em permanecer nas areias das praias. Na Zona Norte, houve o inverso. No maior parque a céu aberto do subúrbio, o Parque Madureira, famílias se reuniram para aproveitar o dia de sol. Os piqueniques eram feitos respeitando o distanciamento social.

Entre Arpoador e Leblon, por exemplo, agentes da Guarda Municipal do Rio aplicavam multas em quem não cumpria as regras. Na última sexta-feira, o prefeito Marcelo Crivella liberou as praias da capital fluminense apenas para o banho do mar. A permanência na areia segue proibida. Diferente do dia anterior, as ruas estavam mais cheias. Muita gente transitou sem máscara.

"A gente sabe da pandemia e tem a consciência de que isso ainda não acabou. A questão é que não podemos ficar trancados dentro de casa. Um pouco de sol e banho de mar não faz mal a ninguém. Tem que respeitar as determinações. Eu vim, tomei um banho de mar e fiz minha caminhada, tudo dentro das regras e usando minha máscara", disse a arquiteta Janaína Aguiar, 32 anos, moradora da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Houve movimentação também na Lagoa Rodrigo de Freitas. Muita gente aproveitou o dia de sol para o passeio com a família. Os tradicionais pedalinhos funcionaram com limitação de pessoas por embarcação. Apesar do risco de contaminação, o domingo de sol quente foi um atrativo para a prática de esportes.

"Um sol lindo como esse! Isso é Rio de Janeiro, muita alegria, descontração e mantendo a saúde mental em dia. Sabemos dos riscos, é ter cuidado e bola pra frente. Vamos fazer nossa caminhada sempre mantendo o distanciamento entre as pessoas, usando máscaras e não esquecendo a higienização das mãos", falou o administrador de empresas Antônio Vidal, de 47 anos, morador da Lagoa.

A Fase 5 de flexibilização, que visa a retomada das atividades econômicas no Rio começou no último sábado (1º). Apenas o banho de mar está liberado. A prefeitura liberou também o trabalho de ambulantes nas areias. É proibido: a permanência de banhistas na areia, montagem de barracas e alugueis de cadeiras.

Na sexta-feira o prefeito Crivella cogitou a possibilidade de criar um aplicativo para que as pessoas pudessem marcar horários para ir às praias.