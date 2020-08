Detran disponibiliza CRLV digital a partir desta segunda-feira

Rio - Mais de um milhão de proprietários de veículos do Estado do Rio poderão baixar o CRLV digital de 2020 em seus aparelhos celulares ou tablets a partir desta segunda-feira. A versão digital do documento, válida em todo o território nacional, substituiu completamente o documento obtido no Detran e pode ser acessada em até 5 dispositivos. Além disso, quem quiser ter o documento em papel, poderá imprimir a versão digital em sua própria casa.

“Além da praticidade, esse novo serviço nos ajudará a evitar aglomerações nas nossas unidades e, consequentemente, o contágio do coronavírus entre a população e nossos funcionários”, frisa o presidente do Detran-RJ, Marcello Braga Maia.

Para ter a versão digital do documento é preciso acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ou baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS. Apenas os proprietários que tiverem quitado os boletos de GRT (Guia de Recolhimento de Taxa, disponível no site do Bradesco) e DPVAT (seguro obrigatório devido à Seguradora Líder) conseguirão fazer o download do documento.

No aplicativo Carteira Digital, um tutorial explica como realizar o procedimento, no link: https://servicos.serpro.gov.br/carteira-digital/ . O primeiro passo é se registrar, pelo próprio aplicativo, no gov.br, que é o cadastro do governo federal para documentação em geral. Nele, o motorista também pode baixar a CNH Digital, válida em todo o território nacional.

VEJA O PASSO A PASSO PARA OBTER O CRLV DIGITAL:

1. Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito no seu celular

2. Cadastre o usuário

- Uma vez instalado o app, abra e selecione: “Entrar com gov.br”

- Na tela seguinte, informe CPF e selecione “Próxima”

- Na próxima tela, crie uma conta e, após criá-la, retorne ao aplicativo e clique em “Entra com gov.br

3. Baixe o CRLV Digital

- Faça o login

- Selecione “Veículos”

- Informe o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (é o antigo DUT, com 12 caracteres)

- Selecione “Incluir” e estará pronto o seu CRLV Digital

Caso a pessoa já tenha sido usuário do antigo aplicativo CNH Digital, basta atualizá-lo para obter o app da Carteira Digital de Trânsito com a CNH disponibilizada automaticamente.

Outro ponto importante é que o número de segurança do CRV (Certificado de Registro do Veículo) está disponível somente neste documento, que também é conhecido como documento de compra e venda ou antigo DUT (Documento Único de Transferência). Está localizado na parte superior direita do documento.