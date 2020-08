Rio registra madrugada mais fria do inverno

Rio - A cidade do Rio registrou a madrugada mais fria do inverno, nesta segunda-feira, como apontou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na estação da Vila Militar, na Zona Oeste a temperatura ficou em 12,1º C. Segundo o Alerta Rio, na Estação Alto da Boa Vista, a temperatura foi de 11,5ºC.

A temperatura baixa registrada nesta madrugada foi apenas a mais fria da estação, mas não a mais fria do ano. O Inmet registrou 10,7°C na estação da Vila Militar, na madrugada do dia 27 de maio. No Alto da Boa Vista, na Zona Norte, os termômetros marcaram 11ºC, segundo o Alerta Rio

Na Região Serrana, a cidade de Nova Friburgo registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta segunda-feira com a temperatura de 2,3ºC.

Segundo o Alerta Rio, o tempo permanece estável na cidade, nesta segunda-feira. O céu estará claro a parcialmente nublado, os ventos irão variar de intensidade fraca a moderada e não há previsão de chuva.

As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 12°C e máxima de 29°C.

Previsão para a semana:

Ainda de acordo com o Alerta Rio, até sexta-feira, o tempo na capital permanecerá estável, devido à atuação de um sistema de alta pressão. O céu ficará claro a parcialmente nublado, as temperaturas estarão estáveis e não há previsão de chuva para o período.

Terça-feira: Máxima: 29°C - Mínima: 13°C

Quarta-feira: Máxima: 28°C - Mínima: 13°C

Quinta-feira: Máxima: 29°C - Mínima: 12°C

Sexta-feira: Máxima: 30°C - Mínima: 14°C