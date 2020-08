Rio - Maricá alcançou bons resultados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mesmo em um cenário de retração econômica e demissões em massa por conta da covid-19. O município da Região Metropolitana gerou mais empregos de carteira assinada do que demissões no primeiro semestre, mesmo com a pandemia. Entre as cidades do estado com mais de 150 mil habitantes, foi a única com resultado positivo: 0,28% a mais postos de trabalho e quase três mil empregos preservados, segundo cálculos da prefeitura. A vizinha São Gonçalo, em comparação, teve queda de 4,87% na variação relativa dos empregos.

Magnun Amado, secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, avalia que a política de transferência de renda foi fundamental para girar a economia. A cidade apostou no aumento da renda básica às famílias pobres. O valor da bolsa, que era de 100 mumbucas - moeda social que só pode ser consumida no município - aumentou para 300 mumbucas. Cada mumbuca equivale a R$ 1.

"A política de transferência de renda é algo fora da curva, porque o pobre, quando você dá recursos para consumir, reverte na economia imediatamente. Quem está precisando de dinheiro agora não guarda o recurso. Ele tem a possibilidade real de movimentar a economia. A política de transferência de renda, e a política de crédito é fundamental para esses números", opina o secretário.

Para Amado, o projeto de linhas de crédito para as empresas é uma estratégia que será copiada pelos municípios ao redor. "Os R$ 10 mihões injetados auxiliou mais de 300 empresas a garantirem seu funcionamento a partir da linha de crédito. Isso de fato é uma política contundente".