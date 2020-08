G.R.E.S. Unidos de Padre Miguel escolhe samba-enredo para 2021

Em uma noite de muitas emoções a Unidos de Padre Miguel escolheu seu hino oficial para 2021. A final histórica da primeira disputa de samba virtual do Carnaval aconteceu no canal da agremiação no YouTube.

No último sábado, a escola realizou a última live do concurso de samba que teve início em 4 de julho com 10 obras inscritas. Um belo show conduzido pela equipe do coreógrafo George Louzada abrilhantou a apresentação dos segmentos que, desta vez, por conta da pandemia, participaram da final de casa. Todos embalados pela voz do intérprete oficial Diego Nicolau ao som da bateria Guerreiros de Mestre Dinho.

Vale destacar um momento de emoção com a apresentação especial que fez referência ao orixá homenageado, Iroko.

Por volta das 19 horas, as cinco parcerias finalistas começaram as apresentações. Cada parceria teve seis passadas do samba para apresentação, quatro passadas com bateria e duas passadas só com o canto dos intérpretes.

Em torno das 21h30 o diretor de Carnaval Cícero Costa subiu ao palco para dar o resultado do samba campeão. "Estamos muito felizes com a nossa disputa de samba. Foi uma aposta de nossa escola, inovamos e graças a Deus tivemos sucesso. A escolha não foi fácil este ano, tivemos grande sambas".

O samba aclamado pela escola e que será o hino da UPM para 2021 foi o de número 138, parceria de Chacal do Sax, Sidney Myngal, Jota IlhaBela, Felipe Mussili, Alexandre Rivero, Júnior Diniz e Gabriel Simões.