Viação Estrela encerra atividades e deixa vários passageiros a pé

A Viação Estrela divulgou o encerramento de suas atividades. O anúncio foi feito na última sexta-feira e deixou muitos passageiros a pé. A empresa, que tinha 15 linhas na Zona Norte do Rio, já enfrentava dificuldades em continuar a operação e alegou que não resistiu ao colapso econômico durante a pandemia do novo coronavírus. Foi a 15ª empresa de ônibus a fechar as portas na cidade nos últimos cinco anos.

O fim das atividades da Viação Estrela já era esperada por passageiros. Luiz Henrique Rodrigues, de 30 anos, que costumava pegar o 711 (Rocha Miranda-Rio Comprido) diariamente, conta que, antes mesmo das atividades serem encerradas, o intervalo entre os ônibus havia aumentado muito. "Tinham poucos ônibus. O intervalo entre um e outro era de mais ou menos uma hora. Isso sem falar que os veículos terminavam de rodar muito mais cedo do que o normal", reclamou. Ele acrescenta ainda as péssimas condições. "A qualidade era muito ruim. Em alguns chegava até ter barata", completou.

Em nota, o Consórcio Internorte informou que "a Viação Transportes Estrela paralisou atividades por absoluta falta de condições de seguir em operação, que ficou inviabilizada em razão do colapso econômico-financeiro que vem atingindo todo o setor de transporte por ônibus do Rio".

A Secretaria Municipal de Transportes afirmou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre o encerramento. Porém, garantiu que é de responsabilidade do consórcio absorver e operar as linhas se alguma empresa integrante encerrar as atividades, mantendo a frota em circulação.

Segundo José Carlos Sacramento, vice-presidente do Sintraturb Rio, o fechamento da Viação Estrela provocou o afastamento de 450 funcionários. "Vamos aguardar agora o caminho que a empresa irá tomar em relação às indenizações dos profissionais". Sacramento disse ainda que outras empresas que fazem parte do consórcio já estão rodando no itinerário da Viação Estrela.

Com o fim das atividades, deixam de circular as linhas 265 (Marechal Hermes-Castelo), SP265 (Marechal Hermes-São Cristóvão), 311 (Engenheiro Leal-Candelária), 349 (Rocha Miranda-Castelo), 350 (Irajá-Passeio), SP350 (Irajá-Candelária), SR350 (Irajá-Passeio, rápido), 363 (Vila Valqueire-Candelária), SV363 (Vila Valqueire-Candelária), SR363 (Vila Valqueire-Candelária), 651 (Méier-Cascadura), 652 (Méier-Cascadura), 653 (Marechal Hermes-Méier), 678 (Vila Valqueire-Méier), 711 (Rocha Miranda-Rio Comprido).