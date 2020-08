Polícia prende dupla de traficantes que fazia 'delivery' na Zona Sul

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira, dois homens por tráfico, identificados como Felipe Cupertino Estefan e Alexandre da Silva. Ambos são suspeitos de vender drogas na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, na Zona Sul da cidade.

De acordo com as investigações, a prática era tratada como “delivery de luxo” pelo fato de os criminosos usarem bicicletas elétricas para entregar as drogas aos clientes. Ainda segundo os agentes, Felipe já havia sido preso por tráfico de drogas no ano de 2013. Ele é considerado um dos chefes do tráfico da região.

Nesta manhã, a dupla foi surpreendida enquanto estava em um apartamento localizado na Avenida Atlântica. Após vasculhar o local, foram apreendidos cadernos com a contabilidade do tráfico, dois radiotransmissores, três bicicletas elétricas avaliadas em R$ 5 mil, além de material para embalar as drogas.



A polícia também chegou a ir a um apartamento que servia como ponto de venda na Rua Barata Ribeiro, onde apreendeu maconha a ser contabilizada. Os criminosos foram presos e encaminhados à 12ª DP (Copacabana), onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.