Polícia prende chefe de grupo que atua na clonagem de cartões riocard e bilhete único

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, um homem apontado como chefe de uma organização criminosa que atua na clonagem de cartões de riocard e bilhete único em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a ação, também foram apreendidos dezenas de cartões clonados do tipo bilhete único, prontos para distribuição e uso fraudulento, além de um notebook usado na implementação das fraudes e um caderno com anotações manuscritas de códigos de cartões a serem clonados.



A ação faz parte da operação Herácles, que foi deflagrada em janeiro deste ano, ocasião em que foram cumpridos onze mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão. A quadrilha é especializada na fraude aos cartões riocard e bilhete único, causando prejuízos à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor).

Segundo investigação, os criminosos atuavam de duas formas: quebrando a chave de segurança dos cartões, por meio de aplicativos de celular e outros softwares, para posteriormente replicarem os créditos e venderem as passagens, de forma avulsa, por valor abaixo da tarifa tabelada; ou fazendo o chamado bola-bola, que consiste na venda avulsa das passagens da integração, dentro do período da gratuidade.