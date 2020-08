Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira, suspeito de torturar e ameaçar a sua companheira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias realizaram a prisão no bairro Vila Leopoldina, após a vítima conseguir, com ajuda de um amigo, acionar a polícia, que encontrou o homem com um machado, duas motosserras e quatro estojos de munição indeterminada.

De acordo com os agentes, após o companheiro ler conversas em um aplicativo de mensagens no telefone da vítima com uma pessoa que ele achava ser amante dela, ele passou a constrangê-la com violência física e psicológica e ameaças. Ele trancou a vítima em um dos quartos da casa do casal e a agrediu com socos no rosto e chutes nas pernas e chegou a ir ao banheiro buscar um espelho para quebrar na mulher.



Na delegacia, a vítima relatou que o companheiro fez com que ela falasse que o ajudaria a matar a pessoa com quem ela trocou mensagens. Durante a sessão de tortura, ele ameaçou arrancar partes do corpo dela com um alicate caso ela não concordasse em atrair o amigo para que fosse morto.

A mulher ainda informou que o agressor planejou que, após cometer o assassinato, cortaria o corpo do homem com motosserra e ela teria que jogar pedaços do corpo no valão. Caso ela se recusasse a colaborar com o crime, também seria serrada e que partes do corpo dela iriam ser jogados em um rio próximo a residência do casal.



A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, orientação psicológica e tratamento de saúde.