Mais saúde e informação

Desde que começou a fazer hemodiálise, em 2014, José Carlos Coutinho, morador de Bangu, precisa manter a família bem informada sobre cada procedimento e seu estado de saúde. Agora, o aplicativo NephroCare my Companion, desenvolvido pela Fresenius Medical Care, deixou a tarefa muito mais simples e eficiente. Com ele, os pacientes em diálise e acompanhantes recebem informações detalhadas sobre o tratamento na palma da mão.

O NephroCare facilita no envio e recebimento de informações importantes sobre o paciente, ajudando até o trabalho dos médicos. Pelo aplicativo, é possível acompanhar detalhes dos tratamento - como foi a diálise, a eficácia, tempo, pressão e peso pré e pós -, descrições de toda a medicação prescrita, com o horário correto de ingestão, além do histórico dos resultados laboratoriais.

"Estou muito feliz com a novidade de ter o tratamento na palma da mão e poder compartilhar com os familiares", relata José Carlos, de 73 anos, paciente da CDR Taquara, uma das duas clínicas contempladas no Rio de Janeiro. A outra é a CDR Anil, onde Francisco de Assis, de 51 anos, realiza tratamento.

"Estou muito satisfeito com o aplicativo. Tem sido muito útil para acompanhar tudo que acontece na diálise", disse Francisco.

O aplicativo ainda conta com uma sessão chamada Aprendizado, que oferece informações úteis sobre diálise e também traz conselhos para proporcionar uma vida melhor a quem precisa realizar o tratamento. Os usuários podem aprender, por exemplo, como se manter ativo, como cuidar da pele ou preparar uma refeição em casa, com sugestão de receitas de acordo com as indicações alimentares. Alguns conteúdos são atualizados a cada 15 dias.

"Nossos pacientes ficaram muito felizes com o aplicativo. Muitos são idosos e têm dificuldade em lidar com o grande volume de informações. Agora fica tudo nas mãos. Foi desenvolvida uma versão muito fácil de usar, intuitiva, com apenas cinco abas, para funcionar como um diário de bordo. Está fazendo muito sucesso", celebra Felipe Pinho, diretor de marketing e vendas.