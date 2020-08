Viúva ganha indenização após perder marido em grave ocorrência

A 5ª Câmara Cível condenou a Telemar Norte Leste e a Serede - Serviços de Rede a indenizarem em R$ 100 mil uma viúva que perdeu o marido em um acidente na Rua Fernandes Sampaio, no Jardim Sulacap, bairro da Zona Oeste do Rio. Empreiteiro de obras, ele retornava para casa de motocicleta quando o manete da embreagem do veículo ficou enroscado em um cabo de telecomunicações das concessionárias de serviços públicos, que estava caído na rua, sem qualquer sinalização de alerta.

A vítima perdeu a direção do veículo, chocou-se com um poste e sofreu ferimentos que causaram a sua morte. Além do pagamento da indenização por dano moral, a ser feito de forma solidária pelas duas empresas e corrigida monetariamente, elas foram obrigadas pela decisão judicial a dividirem uma pensão no valor de dois terços do salário mínimo para a viúva, até que se complete a expectativa de vida da vítima, aos 75 anos, conforme dados do IBGE. A pensão também deverá ser atualizada anualmente. O número do processo é 0064267-80.2017.8.19.0001.