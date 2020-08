Polícia encontra esconderijo de suspeito de chefiar tráfico de drogas na Zona Norte

Rio - A Polícia Militar encontrou, na tarde desta terça-feira, uma passagem secreta que leva ao esconderijo do suspeito de chefiar o tráfico de drogas da favela do Muquiço, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, o local é usado por Bruno da Silva Loureiro, conhecido como 'coronel', foragido da justiça. Na ação – que inicialmente tinha o objetivo de retirar barricadas em vias de acesso – um homem foi preso.

A passagem estava dentro de um banheiro e, ao passarem pelo buraco na parede, os agentes encontraram um cômodo mobiliado com frigobar, colchão, televisão, ar-condicionado, prateleiras e itens de higiene pessoal, como papel higiênico e algodão. Confira!

Passagem secreta que leva ao esconderijo do chefe do tráfico de drogas na Comunidade do Muquiço acaba de ser descoberta em ação do #9BPM. Os agentes desbarataram o esconderijo usado por Bruno da Silva Loureiro, vulgo: "Coronel", foragido da justiça.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/bAA07l7xFi — @pmerj (@PMERJ) August 4, 2020

Ainda de acordo com a PM, militares do 9º BPM (Rocha Miranda), 14º BPM (Bangu), 41º BPM (Irajá) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuaram nas comunidades do Muquiço e da Palmeirinha. Na parte da tarde, equipes tiveram atenção voltada para indivíduos, que ao perceberem a presença das equipes, fugiram do local.

Posteriormente, um homem entrou em uma casa, mas foi detido pelos policiais. Com ele foram encontrados um radiotransmissor, um carregador de bateria para radiotransmissor e quarenta e sete sacolés de maconha. A ocorrência encaminhada para a 27ª DP (Central de Flagrantes) e, em seguida, para a 35ª DP (Campo Grande).