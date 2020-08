Governo do Rio prorroga suspensão de aulas presenciais no estado até 20 de agosto

Rio - O governo do estado do Rio determinou, nesta quarta-feira, a suspensão das aulas presenciais até o dia 20 de agosto. A medida, publicada em Diário Oficial, vale para as redes pública, privada e o ensino superior. A prefeitura do Rio já havia autorizado a retomada das aulas a partir do dia 3 de agosto em escolas privadas para estudantes do 4º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental.