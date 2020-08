Mancha de esgoto e detritos avança do canal da Joatinga para a Praia da Barra da Tijuca

Rio - Uma mancha de esgoto e detritos no canal da Joatinga avança sobre o mar da Praia da Barra da Tijuca. O fenômeno foi observado na terça-feira e se repete nesta quarta. O biólogo Mario Moscatelli diz que os dejetos continuarão a ser escoados para o oceano durante a maré de lua cheia e ficam aparentes no período de maré baixa.

O pesquisador explica que a poluição é resultado do despejo de detritos na Bacia Hidrográfica da baixada de Jacarepaguá, que, por sua vez tem como causa o crescimento urbano desordenado, a falta de ordenação do uso do solo e a falta de saneamento universalizado.

"Infelizmente as questões de saneamento e de demandas por habitação de baixa renda não são equacionadas pelo poder público. Cabe ao meio ambiente pagar por esse descaso. A Bacia Hidrográfica na baixada de Jacarepaguá foi transformada em valão de esgoto, as lagoas, em lata de lixo, e toda porcaria que é jogada nos rios e lagoas é escoado para a praia", afirma o biólogo.

Moscatelli alerta que o assoreamento da Lagoa da Tijuca deve provocar grandes enchentes na baixada de Jacarepaguá durante a ocrrência de chuvas fortes. O biólogo ressalta que recursos foram destinados à recuperação desse sistema lagunar no período pré-olímpico, mas diz que nada foi feito neste sentido.

"As Olimpíadas passaram e as lagoas agonizam, 95% da água que escoa durante as chuvas da bacia hidrográfica do Maciço da Tijuca e da Pedra Branca escoam para o mar através da Lagoa da Tijuca, que foi transformada em um canal raso cercado por ilhas de lama e de lixo. Estamos criando um monstro. Alerto às autoridades desde 2007 sobre esse problema de assoreamento", reforça.