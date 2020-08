Em ritmo de inaugurações, Crivella abre UTI infantil

O Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ganhou uma nova Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica. O hospital é um dos principais centros emergenciais da Zona Oeste da capital fluminense. A inauguração, ontem, teve a presença do prefeito Marcelo Crivella.

Serão 20 novos leitos, incluindo seis berços e duas incubadoras, além de 12 camas. Com a reforma, o hospital terá 30 leitos de terapia intensiva pediátrica. Essa é a segunda unidade com leitos de UTI dedicados ao atendimento de crianças inaugurada em poucos dias. Na terça-feira, o prefeito entregou dez leitos no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

"Olha, eu acredito que não exista como a gente definir a importância de um CTI como esse aqui. O Albert hoje tem equipamentos que estão à altura dos melhores equipamentos que estão nas redes privadas hoje. A Zona Oeste do Rio de Janeiro está recebendo um equipamento que trará um imenso alívio e um socorro extraordinário a todas as mães. Eu fico muito orgulhoso", disse Crivella.

A partir de agora, a cidade do Rio de Janeiro passa a contar com 55 leitos de UTI dedicados ao atendimento de crianças, um aumento de 120% feito pela atual gestão, que encontrou a rede municipal com 25 leitos.

Para dar suporte à nova UTI, foram contratados mais 76 profissionais. A unidade intensiva funcionará com 22 profissionais por dia, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e maqueiros. Com as contratações, o Albert Schweitzer amplia para 351 o número de profissionais dedicados aos leitos de UTI da unidade - antes, eram 275.

HOMENAGEM NO RÉVEILLON

Ainda ontem, Crivella falou sobre o Réveillon no Rio. Apesar das incertezas, o prefeito garantiu uma homenagem aos médicos e um momento de silêncio pelas vítimas da covid-19, em respeito aos seus familiares. O gestor também disse que devem ocorrer eventos em diversos pontos da cidade com o objetivo de evitar o contágio em massa pelo novo coronavírus. Até o momento, a tradicional queima de fogos está impossibilitada, mas caso ocorra, poderá ser transmitida pela TV ou internet.

"A ideia é prestar uma grande homenagem", disse.