Estado publica novo decreto prorrogando medidas restritivas contra a covid-19

Rio - Sairá no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta quinta-feira (6 de agosto) um novo decreto prorrogando as medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à covid-19. O governador Wilson Witzel manterá a maioria das regras já estabelecidas no Decreto 47176, de 21 de julho. No entanto, haverá flexibilização para cidades fluminenses que saíram da bandeira laranja (risco médio) e entraram na bandeira amarela (risco baixo).

Ao DIA, o secretário da Casa Civil, André Moura, declarou que a equipe da Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da Covid-19 ainda está discutindo os detalhes desse novo decreto.

"É possível estender as restrições, como é possível também a gente tomar algumas medidas, e é essa discussão que estamos fazendo hoje. Estamos trabalhando com esse foco", disse Moura, que comentou sobre a possibilidade de o decreto não sair amanhã (quinta-feira). "Pode sair amanhã ou sexta-feira", afirmou.

A expectativa é de que o texto saia no DO de amanhã, já que as regras previstas no Decreto 47176, de 21 de julho, são válidas até hoje (5 de agosto). A publicação só deve ser adiada caso os integrantes do Palácio Guanabara decidam fazer, na última hora, modificações mais significativas em relação à norma que está vigorando.