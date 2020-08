Clientes da clínica Rainha das Plásticas não conseguem reembolso

Rio - Um grupo de pelo menos 40 mulheres espera receber o reembolso da clínica Rainha das Plásticas pelo cancelamento de procedimentos estéticos que realizariam. Nesta quarta-feira, cinco delas registraram ocorrência na 20ª DP (Vila Isabel), que investiga a morte de Fernanda Rodrigues, a MC Atrevida, dias após ter feito uma hidrolipo com enxerto de gordura, na mesma clínica. As clientes se queixam de não receber satisfação sobre a devolução do dinheiro por parte da dona do estabelecimento, Wania Tavares.



A promotora de vendas Pamela Cristina, de 28 anos, pagou R$ 1 mil como adiantamento por uma hidrolipo, mas no dia 1 de agosto, pediu o reembolso e não teve resposta da clínica. Durante uma consulta em 3 de abril, ela desconfiou dos métodos adotados pelo médico Wilson Ernesto Garlaza Jara - também responsável pelo procedimento de Fernada - e chegou a trocar de cirurgião, mas desistiu quando soube da morte da cantora.



"Ele me tratou muito mal, fazia grosseria. Não consegui entender o que ele dizia, porque ele não fala português direito. Ele também disse que a hidrolipo ia tirar as minhas estrias, mas quando pesquisei, vi que esse procedimento não faz isso e fiquei com o pé atrás. Quero meu dinheiro de volta e que isso não aconteça com mais com ninguém", declarou Pamela, que não desconfio do baixo custo pela cirurgia, de R$2,7 mil.



"Eu não achei suspeito, porque a todo momento, ela (Wania) diz que quer ajudar as pessoas. Ela diz que cobra aquele valor, porque é para pessoas que não têm condições, ela dá até um carnê, e a pessoa faz a cirurgia quando quita o carnê."



A costureira Aline Andrade, de 33 anos, desistiu de fazer uma hidrolipo superior e inferior, depois que soube da morte da funkeira. Ela conta que já tinha feito exames pré-operatórios e chegou a pagar R$ 2 mil pelo procedimento.



"As mulheres precisam ter cuidado para o sonho não virar pesadelo, eu especulei muito e ainda assim elas conseguiram me enganar. Pedi o reembolso assim que soube do caso da MC. Tem quase uma semana que estou mandando mensagens. Eu só quero meu dinheiro de volta", desabafou Aline.



Antes de saber da morte da funkeira, a enfermeira Cristiane de Souza, de 42 anos, já tinha pedido o reembolso de R$ 500 que foram pagos adiantados para a realização três cirurgias, no valor de R$ 1 mil cada. Cristiane afirma que pediu o cancelamento da cirurgia no dia 16 de julho, porque desconfiou do atendimento.



"Paguei no dia 13 de julho e no dia seguinte já não me atenderam. No dia 16, disse que estava desistindo pela falta de atendimento. Eu já mandei áudio, falei com todas as secretárias, mas não recebi nada. A gente não tem mais coragem de fazer o procedimento na clínica dela, a gente quer o nosso dinheiro de volta."



Em um áudio atribuído à Wania Tavares, funcionários são orientados a não atender ligações ou responder mensagens de clientes ou jornalistas. "Eu já cansei de falar, não atende ninguém, não abre mensagem, tira o chip, não fala nada. Tudo o que vocês responderem vai ser contra mim. Não respondam nada, não respondam jornal. Eu estou pedindo, não fala nada com ninguém", teria dito Wania.



Procurada, a empresária disse apenas que vai começar a pagar os reembolsos na próxima semana. Até o fechamento dessa matéria, a reportagem do DIA não conseguiu contato com o delegado responsável pelo caso.



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes