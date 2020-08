Em busca da preservação da fauna e da flora

Situado dentro de uma área de reserva ambiental da Mata Atlântica, segunda maior floresta do Brasil, no Itanhangá (Estrada do Itanhangá, nº 1.079), Zona Oeste, o Centro Técnico Porsche é um investimento da empresa alemã para conservar a fauna e flora da região. A área, que possui vegetação em extinção, é um bioma que foi extremamente devastado desde a colonização, restando apenas uma parte de mata nativa.

O projeto é comandado pela J. Lira - Green Life, por meio da paisagista Rayra Lira, que conta com a ajuda de um engenheiro ambiental e um engenheiro agrônomo para manter a região conservada e preservar árvores com mais de 100 anos.

"Esse é o único Centro Técnico da Porsche, no mundo todo, localizado dentro de uma área de reserva ambiental. São ao todo doze mil metros quadrados. A Porsche sempre investe em qualidade e inovação, mas sem perder a preocupação com o meio ambiente. No espaço temos espécies centenárias", explica Rayra.

Com mais de 35 anos de experiência no mercado, a J. Lira - Green Life, também é responsável pelo controle de pragas da região, através da pulverização com produtos químicos biodegradáveis.

"Nossa missão é agregar bem-estar físico e mental aos nossos clientes através do contato com a natureza. Sempre desenvolvendo projetos paisagísticos que sejam não só belos mas também úteis, gerando a sensação de paz que um ambiente em equilíbrio pode trazer. Prestamos serviços de limpeza, conservação de condomínios, manutenção de jardins, tendências do mundo Go Green, projetos paisagísticos em ambientes residenciais e corporativos", comenta Rayra.