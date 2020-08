Prefeitura do Rio desfaz 20 ligações clandestinas de água e de energia em Deodoro

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizou, nesta quarta-feira, uma operação para coibir ligações clandestinas de água e luz . Na ação, agentes encontraram e cortaram 20 ligações clandestinas – cinco de água e 15 de energia elétrica –em Deodoro, na Zona Oeste da cidade. Na última segunda-feira, foram encontrados outros quatro "gatos" em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, totalizando 24 flagrantes nesta semana.

As ligações abasteciam diversos comércios irregulares. Somente na ação de hoje, mais de 20 estruturas irregulares foram notificadas pela Coordenadoria de Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda. São módulos, trailers, barracas de lanches e de peixes e até cama elástica (pula-pula) que ocupam indevidamente área pública próximo às ruas Brigada Belo, Calixto da Silva, Damião dos Santos e Manoel Mendonça, e Estrada de Gericinó. Ainda no local, veículos foram removidos por estacionamento irregular.

Já no Lins, a Light retirou três pontos clandestinos de energia elétrica e cinco quilos de fios, e a Cedae desfez uma ligação que abastecia um lava a jato, dois trailers e uma pequena comunidade atrás do terreno alvo da operação, localizado na Rua Engenheiro Eufrásio Borges, altura do número 14. Na ocasião, foram fiscalizados três trailers sobre a calçada, e apreendidas 66 bebidas diversas, quatro cadeiras e uma mesa. Cerca de 200 quilos de resíduos sólidos foram recolhidos, e um veículo removido por estacionamento irregular.