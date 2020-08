Doadores ajudam a quem mais precisa durante a pandemia e recebem brinde em campanha

Rio - Entre os dias 03 e 13/08, o NorteShopping, maior unidade de negócio da brMalls, promove a ação “Doou, Ganhou”. Todos que doarem a partir de R$ 50 para a campanha brMalls do Bem ganham uma caixinha de som bluetooth exclusiva, com limite de um brinde por CPF. Fábio Porchat, Dudu Nobre, Gracyanne Barbosa e Evelyn Regly são apoiadores da campanha e gravaram recados especiais de agradecimento aos doadores.



As doações podem ser feitas por transferência bancária ou pelo aplicativo AME Digital. Com o comprovante da doação, o brinde poderá ser retirado no balcão da Praça de Eventos do shopping ou mediante agendamento para o drive thru pelo WhatsApp (21)99182-1146.



Desde maio, a campanha brMalls do Bem arrecada doações para converter em cestas básicas e já conseguiu doar quase 25 mil unidades para famílias em vulnerabilidade em todo o país. A brMalls, empresa referência no setor de shoppings centers, fez a primeira doação no valor de R$ 1 milhão.



Todo o valor arrecadado é entregue para as famílias em forma de cartões pré-pagos para aquisição de alimentos, produtos de higiene e limpeza no comércio local. Para garantir a transparência do processo, a área financeira da brMalls faz uma prestação de contas diária e qualquer pessoa pode solicitar o extrato pelo e-mail brmallsdobem@brmalls.com.br.



Mais informações: https://www.norteshopping.com.br/.



brMalls do BEM:



Banco Santander (033)



Ag:3403



C/C: 13000546-1



BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 1 LTDA



CNPJ: 02.299.270/0001-70