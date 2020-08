Secretário de São Paulo e pesquisador da Fiocruz são presos em operação da Lava Jato

Rio - A Lava Jato deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Dardanários para desarticular um esquema entre empresários e agentes públicos, que tinha por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área da saúde, informa a PF.

Entre os presos, estão Alexandre Baldy, secretário estadual de Transportes de São Paulo, e o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Guilherme Franco Netto, preso em Petrópolis, segundo o programa Bom Dia Rio, da TV Globo.



Os policiais federais cumprem seis mandados de prisão e onze de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis (RJ), São Paulo, São José do Rio Preto (SP), Goiânia (GO), e Brasília (DF).

Já foram cumpridos os mandados de prisão em Petrópolis, São Paulo e Goiânia. Os outros três alvos de mandados de prisão temporária não foram encontrados.

A PF apreendeu R$ 90 mil divididos em dois cofres na casa de um dos alvos, em Brasília. A PF informou que não revela o nome dos investigados.

Os presos responderão pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e após procedimentos de praxe, serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da justiça.

A operação é um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações Fatura Exposta , Calicute e SOS, deflagradas pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Combate da PF no Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério Público Federal.