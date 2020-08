Vereador de Caxias é alvo de mandados por desvio de combustível

Rio - O vereador de Duque de Caxias Alex Rosa (Solidariedade) é alvo na manhã desta quinta-feira da operação Pit-Stop, da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) da Polícia Civil. Os policiais cumprem 13 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao político. Alex Rosa é investigado por envolvimento em um esquema de desvio de combustível, que lhe rendia, segundo os policiais, cerca de R$ 1,5 milhão por mês.

Galeria de Fotos Vereador Alex Rosa é investigado por se beneficiar de combustível furtado, redistribuído aos postos de gasolina de sua propriedade Reginaldo Pimente/ Agência O DIA Vereador Alex Rosa é investigado por se beneficiar de combustível furtado, redistribuído aos postos de gasolina de sua propriedade Reginaldo Pimente/ Agência O DIA Vereador Alex Rosa é investigado por se beneficiar de combustível furtado, redistribuído aos postos de gasolina de sua propriedade Reginaldo Pimente/ Agência O DIA Vereador Alex Rosa é investigado por se beneficiar de combustível furtado, redistribuído aos postos de gasolina de sua propriedade Reginaldo Pimente/ Agência O DIA Vereador Alex Rosa é investigado por se beneficiar de combustível furtado, redistribuído aos postos de gasolina de sua propriedade Reginaldo Pimente/ Agência O DIA Vereador Alex Rosa é investigado por se beneficiar de combustível furtado, redistribuído aos postos de gasolina de sua propriedade Reginaldo Pimente/ Agência O DIA Vereador de Caxias Alex Rosa (Solidariedade) é investigado por desvios de combustível Reprodução

Os agentes da especializada realizam buscas na residência e no gabinete do parlamentar, na Câmara de Vereadores. A polícia busca documentos e provas materiais da participação dele no esquema conhecido como bica ou baldinho, onde motoristas de transporte de combustíveis desviam parte do material transportado em depósitos de abastecimento.A investigação, iniciada em junho deste ano, apontou que o grupo age a partir de depósitos estrategicamente localizados próximos a distribuidoras de combustíveis, para não configurar desvio de rota. Os armazéns funcionam como uma espécie de “pit-stop”, onde os motoristas furtam parte fracionada do combustível e adulteraram o lacre do que será transportado. O combustível furtado, informa a Polícia Civil, é redistribuído aos postos de gasolina de propriedade do investigado e revendido a preço de mercado.