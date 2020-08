Galeria de Fotos PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF apreende carregamento de armas que seria levado para o Complexo da Maré Reginaldo Pimenta / Agência O DIA PRF PRF

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na madrugada desta quinta-feira um carregamentos de armas, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. O material seria levado para a Favela dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.De acordo com o porta voz da PRF, José Helio, foram apreendidos 22 fuzis e 21 pistolas, além de carregadores e munições. Os agentes apreenderam ainda cerca de 300 quilos de maconha.Essa é considerada a maior apreensão de armas nos últimos anos, feita pela PRF. Somente neste ano, foram apreendidas, pela instituição, 52 armas em todo o estado do Rio.A ocorrência foi encaminhada para delegacia de Polícia Federal, na Praça Mauá.