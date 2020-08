Rio - Um homem foi preso após ser flagrado furtando fios em cima de um prédio na Rua Frederico Méier, no Méier, Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João avistaram dois homens em atitude suspeita em cima de um prédio. Com a aproximação dos policiais, um conseguiu fugir e o outro foi preso com mais de 40 kg de fios. O caso foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).