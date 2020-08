Casa do Choro oferece cursos virtuais de música

Rua da Carioca



Considerada um "cemitério de lojas" por causa dos vários estabelecimentos que fecharam na região nos últimos anos (contava-se 40% das lojas em 2017), a Rua da Carioca é onde se localiza a sede da Casa do Choro. Paulo lamenta a degradação da rua, mas crê que as coisas podem mudar.



"Antes de inauguramos a casa, havia uma euforia em relação à revitalização da Praça Tiradentes e em relação à Rua voltar a ser central. Assim como houve uma transformação que aconteceu para pior, acreditamos que as coisas podem melhorar. É um lugar muito especial e muito importante para a cultura do Rio de Janeiro", diz. "Tentamos com as nossas atividades dar a nossa contribuição para essa melhora. Mas não depende só de nós".B



A Casa do Choro permanece fechada e sem shows agendados, por causa da quarentena. "É um momento de grande dificuldade porque a casa depende do funcionamento, e estamos conseguindo manter as atividades didáticas mediante um enorme esforço coletivo e à comunidade que se formou em torno da casa", relata Paulo, orgulhoso pelos vinte anos da escola. "Temos mais de 25 mil alunos que já passaram pela escola. Comemoramos termos formado músicos de ponta, mas celebramos o fato de termos formado também plateias, de termos ajudado na revalorização da música tradicional carioca".