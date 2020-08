Rio - Um sobrado no Largo de São Francisco da Prainha na Saúde, Zona Portuário do Rio, foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira. Os bombeiros foram acionados para o local às 5h40. Às 6h30 o incêndio estava controlado. Os agentes realizam o rescaldo. Não há vítimas, segundo a corporação.

O casarão atingido fica no número 9 do Largo São Francisco da Prainha. No local, funciona um restaurante conhecido como Casa do Nando.