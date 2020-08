Vargens unidas por uma causa nobre

Já pensou em juntar um grupo de amigos do seu bairro e criar um projeto voluntário para ajudar as pessoas mais carentes da região em que você mora? Foi exatamente isso que os moradores de Vargem Grande e Vargem Pequena decidiram fazer durante este período de pandemia do novo coronavírus, época em que a desigualdade social do Brasil ficou ainda mais evidente. Foi aí que surgiu o projeto social chamado Vargens do Bem (Instagram @vargensdobem).

O movimento solidário Vargens do Bem consiste em unir os moradores locais (sem aglomerações, claro) e juntar esforços para arrecadar doações para as famílias em maior vulnerabilidade na região. Muitos desses voluntários ja possuem experiência com trabalhos sociais e estão juntos para ampliar as ações.

Tudo começou em abril deste ano, durante a pandemia do novo coronavírus. Os voluntários relatam que se viram inquietos com a crescente demanda dos seus vizinhos em busca de alimentos e itens de necessidade básica. Com isso, eles se uniram para tentar reduzir essas necessidades. Segundo os organizadores do projeto, a intenção é garantir o básico para estas famílias e toda a ajuda de outros vizinhos e amigos é bem-vinda para essa missão.

De acordo com a voluntária Helen Raposo, 51 anos, as missões acontecem a cada quinze dias. "Nosso trabalho ocorre quinzenalmente, às sextas-feiras, no Recreio, e todo domingo no Centro da cidade junto com outros projetos". Ela conta como tem sido a ajuda por meio do projeto Vargens do Bem. "Hoje, temos aproximadamente 15 famílias cadastradas, que atendemos com cestas básicas e kits de higiene. E nós também atendemos algumas famílias que chamamos de 'emergenciais', de acordo com a disponibilidade", afirma Helen.

Segundo Lucelena Lacerda, uma das pessoas que têm sido contemplada com a ajuda do projeto Vargens do Bem, o movimento tem se preocupado em ajudar o próximo neste momento de pandemia. "O grupo das Vargens está sendo solidário, oferecendo amor ao próximo", disse Lacerda.

Karina Barros também recebeu doações do projeto e rasgou elogios. "Queria agradecer ao Vargens do Bem. Eu estava precisando muito e eles me ajudaram demais com essa cesta básica", afirmou Karina.

Toda ajuda é bem-vinda

Mas o projeto não caminha sozinho. O Vargens do Bem faz questão de destacar que tem recebido ajudas muito preciosas. "Temos hoje um parceiro que gostaria de mencionar, que é a casa de festas Lajedo, em Vargem Pequena. Eles estão doando cestas básicas e colocando o espaço à disposição para cursos e reuniões após a pandemia", disse a voluntária Helen.

Ela lembra que o Vargens do Bem lançou um sub-projeto chamado "Caixotinho do Bem". São caixotes de madeira customizados por artistas da região e colocados no comércio local para arrecadar doações.