Começou ontem o Fórum Carioca de Cultura, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Como objetivo principal, o encontro reúne profissionais cariocas da área cultural, separados pela região onde moram, para bater um papo sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc, os benefícios emergenciais que ela pode trazer e o Cadastro Municipal de Cultura. Por conta da pandemia, os encontros estão acontecendo online pelo aplicativo Zoom, das 19h às 21h, nos dias combinados. O próximo fórum para moradores da Zona Oeste acontecerá nesta quinta-feira.

O principal ponto das reuniões é a implementação da Lei Aldir Blanc, que foi sancionada em junho deste ano, e leva esse nome em homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc, uma das mais de cem mil vítimas da covid-19. A proposta da lei é ajudar artistas, coletivos e empresas do ramo cultural, que foram afetadas por esse momento delicado de isolamento social. Por isso, atualmente, uma das principais demandas do Conselho Municipal de Políticas Culturais é tornar a legislação acessível para aqueles que precisam dela, e garantir que políticas culturais como essa sejam colocadas em prática.

"Com a chegada da Pandemia e a sanção dessa nova Lei, o Conselho tem atuado para dinamizar as informações sobre ela, de modo que todo o setor cultural, bem como todas as regiões, possam ser alcançadas. Por isso essa agenda de fóruns foi elaborada", explicou a conselheira municipal de Cultura, produtora e gestora cultural representante da AP5, Elizabeth Manja. Além dos fóruns atuais, o Conselho realiza reuniões abertas para sociedade, a cada dois meses.

Para participar dos fóruns, os interessados devem encaminhar um email para o endereço conselhorio.cultura@gmail.com. No corpo do e-mail, devem enviar o nome completo, telefone para contato e área de atuação. Após o cadastro, o link de acesso para a reunião será enviado por e-mail. Nesta quinta-feira, o fórum é destinado para os moradores da Zona Oeste.