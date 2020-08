Fogo em casarão na Zona Portuária

Um incêndio destruiu parcialmente um sobrado no Largo de São Francisco da Prainha, na Saúde, Zona Portuária do Rio, ontem. Com dois andares, ambos ocupados por estabelecimentos comerciais, o casarão faz parte do circuito turístico conhecido como 'Pequena África'. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30 da manhã.

"A situação estava toda em dia. Fiação e todo o resto das reformas foram feitas no ano passado", conta Márcio Castro, dono do bar e pizzaria Pedra Gourmet, que fica no primeiro piso e foi afetado pelas chamas. Ainda segundo ele, o casarão não tinha seguro porque nenhuma seguradora teria aceitado fazer a apólice do local.

O segundo andar do sobrado abrigava a Casa Nando, conhecido como quilombo cultural, com exposições e outras atividades. Era ainda um restaurante de comidas típicas antes da pandemia, e agora atendia pelo sistema de delivery.

"Não sobrou nada. É uma perda irreparável, mas agora para além da dor queremos nos reestruturar. Vamos precisar da força de todos para ter força e recuperar o espaço", disse a DJ Bieta, uma das apoiadoras do espaço.

Um dos proprietários do tradicional restaurante Angu do Gomes, Rico Duarte, lamentou. "Estamos largados aqui, todas as perdas são muito sentidas. A Zona Portuária, tão rica culturalmente, tem carecido do interesse das autoridades", reclamou.

Uma campanha de financiamento coletivo foi criada horas após o incêndio para montar uma nova cozinha que mantenha as dez famílias que dependem da Casa do Nando.

Com muitos endereços vazios, os moradores da Saúde e Gamboa dizem que os bairros costumam ser alvos frequentes de ocupações indevidas e de estabelecimentos sem licença.

A Zona Portuária é conhecida por seus casarões com fachadas históricas. O DIA circulou por ruas próximas à Pedra do Sal e outros destinos turísticos nas proximidades e flagrou sobrados em más condições de conservação. Na Rua Camerino, no bairro da Saúde, um casarão que abrigava um estacionamento tinha estruturas expostas e fios soltos. Já na Rua dos Andradas, um amontoado de fios em um poste chamavam a atenção.

Em nota, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lamentou o incêndio e informou que o imóvel não é tombado. No entanto, está no entorno da Igreja de São Francisco da Prainha, inscrita pelo Instituto no Livro do Tombo Histórico, de 1938.

Questionado sobre queixas de falta de fiscalização, o instituto divulgou que fiscaliza com regularidade a fim preservar os monumentos, e que em julho enviou ofício aos bombeiros para verificar regularidade dos alvarás e cumprimento das normas de segurança no estado.