O cinema drive-in da Jeunesse Arena, na Barra, fez um baita sucesso nesta quarentena. Mas, agora, nos próximos dois finais de semana (15, 16, 22 e 23 de agosto), ele vai receber em duas sessões por dia, às 16h e às 19h, a peça de teatro juvenil D.P.A (Detetive do Prédio Azul). O limite de público será de 220 carros por sessão e cada veículo pode ter até cinco pessoas. Os preços das entradas variam entre R$ 175 e R$ 350 por carro. Para quem quiser garantir seu ingresso e fazer um programão com a família no final de semana, basta acessar https://bileto.sympla.com.br/event/66039/d/87286. Mas corre, os ingressos estão quase acabando! 'Um mistério no teatro' Quem não ia querer se apresentar no MúsicaWood, o maior festival de música de MagoWood? Bento (Anderson Lima), Sol (Letícia Braga) e Pippo (Pedro Henriques Motta) amaram o convite para serem a atração principal do evento. Mas, como de hábito, nem tudo vai sair conforme o planejado em "D.P.A. - Um Mistério no Teatro", apresentado pelo Ministério da Cidadania e pela Brasilprev. Dona Leocádia (Cláudia Netto), síndica do Prédio Azul, não engole bem essa história e resolve proibir os ensaios dos detetives na portaria. Em compensação, Severino (Ronaldo Reis) e Theobaldo (Charles Myara) estão a postos para ajudar o trio nos ensaios e garantir que eles cheguem ao festival com o repertório na ponta da língua. Por indicação do mago, Pippo, Sol e Bento vão ensaiar em um teatro abandonado e medonho. O que eles não sabem é que lá vive Marilda Ramonstra (Martina Blink), uma bruxa cantora que está proibida de abandonar o local e que tem outros planos para a apresentação principal do MúsicaWood. Quando seus instrumentos somem e Severino fica sem voz, os detetives colocam suas capas e vão investigar! E eles vão contar com uma ajuda de peso para a solução desse mistério: a plateia, que terá um papel fundamental na solução desse caso. "No palco, os atores ficam cara a cara com o público, sem cortes, sem take dois. É pura emoção. Na plateia, o público vai poder embarcar fisicamente na magia da ficção, participando de um caso original dos Detetives do Prédio Azul, escrito especialmente para este formato. Esperamos que o público se sinta como o 'quarto' detetive, ajudando a desvendar o mistério", conta Flávia Lins e Silva, que, ao lado de Pedro Henrique Lopes, também assina o roteiro para os palcos. Com desconto é mais legal Se você se empolgou e quer ver a apresentação, fique sabendo que os clientes Brasilprev têm 30% de desconto, basta selecionar o Ingresso Brasilprev e adicionar o CPF do titular do plano Brasilprev como cupom. Compra limitada a dois ingressos (dois carros, com até 5 pessoas cada), desconto não cumulativo, válido para todas as sessões. Caso o cliente tenha adquirido um plano Brasilprev nos últimos 30 dias e não tenha conseguido habilitar o desconto, deve ligar para a Central de Relacionamento com o Cliente Brasilprev: 0800 729 7170.

Sucesso na TV e no cinema

Com uma trajetória de sucesso na TV, com 12 temporadas já exibidas, no teatro, e no cinema, com dois filmes que levaram 2,5 milhões de espectadores às salas de todo o país, além de dois prêmios de melhor longa infantil no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (2018 e 2019), "Detetives do Prédio Azul" chega ao modelo drive-in com o elenco original da série. Ernesto Piccolo é o responsável pela direção.

"Na Brasilprev, temos como premissa apoiar projetos de arte e cultura com foco na família. O Detetives do Prédio Azul é um programa brasileiro de entretenimento de reconhecido sucesso, para divertir pais e filhos, e essa versão 'drive in' é um meio seguro para levar descontração neste momento desafiador que estamos vivendo", diz Ângela Beatriz de Assis, diretora Comercial e de Marketing da Brasilprev.