Via Parque inaugura o Voltz Parkour

O Via Parque Shopping vai inaugurar, no dia 17 de agosto, o primeiro espaço de parkour com parque de trampolim do Brasil: o Voltz Parkour. Em uma área de 400 m², a proposta é misturar a atividade física principal com mais de 10 modalidades esportivas e com a arte urbana. O mais legal é que essas atividades podem ser feitas tanto por adultos quanto por crianças.

O espaço vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 22h. A entrada custa R$ 30 a primeira meia hora e R$ 20 para cada meia hora adicional. Vale ressaltar que é obrigatório o uso de meias antiderrapantes no Parque de Trampolim. A compra é opcional (R$ 10, o par) ou o cliente pode utilizar uma meia própria. Já na área de parkour, o uso será de tênis.

Para diversão e aprendizado seguros, o espaço seguirá os protocolos de segurança necessários. Será disponibilizado álcool em gel 70% para o público em locais estratégicos e de fácil acesso, além do uso obrigatório de máscara de proteção de todos os colaboradores e clientes. A higienização será reforçada e haverá medição de temperatura na entrada. Além das medidas de segurança que deverão adotadas, o número de visitantes ficará limitado a 50% da capacidade.

O Voltz Parkour se divide em duas áreas. O espaço de Free Jump possui várias camas elásticas contendo obstáculos entre elas, onde é possível realizar um jogo de Dogeball, o famoso queimado. Ao lado, há uma área com cama elástica agregada às tabelas de basquete. O interior do parque tem ainda uma Piscina de Cubos, um local perfeito para se jogar e praticar saltos radicais em conexão com um Muro de Escalada.

A fita de equilíbrio Slackline, na área da piscina de cubos, permite a escolha do nível do salto, através de um obstáculo de altura com um mini trampolim ou por saltos de uma passarela. Já para os praticantes e atletas, o espaço também traz um Tramp Wall - trampolim de parede -, onde haverá performances e aulas direcionadas para essa modalidade. E, ao lado, o espaço terá um percurso de Parkour feito com mobiliários próprios para a prática da arte urbana, e também um espaço para a atividade circense, chamada acrobacia aérea.

Segundo o empresário Gian Pomposelli, responsável pelo Voltz Parkour do Via Parque Shopping, esse é o primeiro espaço de parque de trampolins com uma área para o parkour e atividades regulares com oficinas, aulas e recreação todos os dias da semana. O empresário foi pioneiro da arte urbana parkour no Rio de Janeiro, atuando desde 2004. O espaço conta também com uma área exclusiva para comemoração de festas, aniversários.

"Teremos também um dia especial no qual realizaremos o famoso treino livre para praticantes e atletas curiosos da modalidade. Um dos diferenciais é a área com muro de escalada e atividade de equilíbrio (slackline). A novidade, onde teremos ações dos atletas da Voltz Parkour, conta com um cenário chamado 'park flúor' para a animar a garotada. Essa área será envolvente, com luz negra, e foi toda grafitada pelo artista carioca Marcelo Eco. É como um espaço de arte dentro de um galpão", explica o criador e empresário.

Além de recreação, o espaço oferece ainda aulas regulares na academia de parkour. Foi criada uma arquitetura inédita e personalizada que remete à cena urbana, com obstáculos em módulos, específicos para a modalidade e movimentação da arte. "Desenvolvi uma meia exclusiva com antiderrapante e fios flúor para o uso do trampolim. As meias vão dar um contraste enquanto estiverem acontecendo as ativações e brilhar no escuro!", conta Gian.

Fernando Cairo, superintendente do Via Parque Shopping, comentou sobre o novo espaço e reforçou que todas as medidas de higiene estão sendo tomadas para receber o público com segurança. "Estamos felizes em receber uma operação diferenciada para o nosso público. Além de ser uma área para lazer, o espaço estimula a prática de atividade física em um lugar seguro, cumprindo todos os protocolos de higiene necessários. A inauguração do Voltz Parkour reforça o compromisso do shopping em ampliar seu mix oferecendo o melhor para os nossos clientes", comenta Fernando.